Prozess um Entführung in Düsseldorf Opfer sagt gegen mutmaßliche Geiselnehmer aus

Der 34-Jährige sei zunächst über die Treppe in ein höheres Stockwerk geflohen und dann mit dem Fahrstuhl nach unten gefahren, um den Männern zu entkommen. Vor dem Haus an der Berliner Allee hätten aber bereits weitere Beteiligte auf ihn gewartet, die in einem anderen Verfahren bereits für die Tat verurteilt wurden. Nach einer kurzen Verfolgung hätten sie ihn erwischt und in eine Shisha-Bar an der Karlstraße gebracht. In einem Raum im Hinterhof, den der Zeuge als Tonstudio bezeichnete, habe man ihn verhört. Sechs Personen sollen sich im Raum befunden haben, darunter auch die Angeklagten, viele weitere hätten durch eine Scheibe zugeschaut. Werkzeuge wie Schaufel, Spaten und Hacken standen schon bereit, so das Opfer. Der Mann sei davon ausgegangen, dass er getötet und im Wald vergraben werde.