Klassik-Spektakel in Düsseldorf Opern für 17.000 Musikfans im Rheinpark

Einen fulminanten Start in die neue Saison hat die Deutsche Oper am Rhein am Samstagabend hingelegt. Im Rheinpark Golzheim gab das Haus unter der Leitung des Intendanten Christoph Meyer ein großes Open-Air-Konzert. Der Eintritt war frei. Laut Veranstalter waren es 17.000 Menschen, die aus allen Himmelsrichtungen Düsseldorfs schon weit vor dem Start des Spektakels um Punkt 19.30 Uhr kamen – im Gepäck hatten viele Picknickdecken, Solarlampen, Kühltaschen mit Essen und Getränken, manche Musikfans brachten sogar kleine Biertischgarnituren und ihre Hunde mit. Schließlich lautete das Motto dieses hinreißenden Abends „Oper am Rhein für alle!“. Und diese lässige Herangehensweise der Besucher war von der Rheinoper ausdrücklich erwünscht.