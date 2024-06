„Hurra, wir müssen nicht ins Interim“ Opern-Belegschaft vom neuen Standort am Wehrhahn „hellauf begeistert“

Die Belegschaft der Deutschen Oper am Rhein ist glücklich, dass sie nicht in ein Interim umziehen muss, wenn der Neubau entsteht. „Das ist jetzt für alle eine große Erleichterung, viele waren hellauf begeistert“, sagt Alexandra Stampler-Brown, Geschäftsführende Direktorin, über die Reaktionen bei der Zoom-Konferenz, in der über den Standortwechsel berichtet wurde. Die Oper hat 550 Mitarbeitende. Kostenpflichtiger Inhalt Auch für die Chefetage war es in der vorigen Woche eine Überraschung, als sie davon erfuhr, dass die Neubaupläne für die Heinrich-Heine-Allee aufgegeben werden und es nun zum Wehrhahn gehen soll. Hintergrund: Die Stadt kann den ehemaligen Kaufhof samt Parkhaus plus ein weiteres Grundstück, insgesamt gut 9000 Quadratmeter, aus der Insolvenzsumme der Signa-Gruppe herauskaufen.