Berühmte Klassiker in Düsseldorf : Oper und Ballett im Kino

Düsseldorf Das UCI Düsseldorf zeigt zum Saisonsart den berühmten Klassiker „Madama Butterfly”. Dabei arbeitet das Unternehmen mit dem Royal Opera House zusammen. Saisonstart ist am 27. September.

Mit insgesamt 13 Produktionen bringt UCI gemeinsam mit dem Royal Opera House in London die bisher größte Kinosaison aus dem berühmten Opernhaus an der Themse auf die große Leinwand. Auch das Düsseldorfer Kino im Hafen ist beteiligt. Berühmte Opern wie „La Bohème“, „Madama Butterfly“ und Robert Carsens Neuproduktion von Puccinis „Aida“ sind ebenso im Programm wie sechs Ballettproduktionen mit Klassikern wie „Der Nussknacker“, „Dornröschen“ und einer Neuproduktion von „Cinderella“. Mit Ausnahme der zwei Special-Screenings von Christopher Wheeldons „Like Water For Chocolate“ und David McVicars Inszenierung von Mozarts „Le Nozze di Figaro“ werden alle Aufführungen live auf die große Leinwand übertragen, wie es in einer Mitteilung von UCI heißt. Zur Einstimmung laden die UCI Events bei jeder Veranstaltung zu einem Glas Sekt ein.