Kultur-Großevent in Düsseldorf Rheinoper lädt wieder zur „Oper für alle“ unter freiem Himmel

Und zwar auch solche, die sonst keine großen Operngänger sind oder es vorher zumindest nicht waren: „Das ist natürlich auch ein Teil des Konzeptes – Leute von der Oper zu begeistern und ihnen einen ersten Zugang zu dem Thema zu eröffnen.“ Das war niemals so wichtig wie in diesen Zeiten, in denen in der Landeshauptstadt eine Debatte über die Frage tobt, ob man sich einen potenziell milliardenteuren Opernneubau leisten will – wenn nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen tatsächlich Vorstellungen dort besuchen will. Die Debatte dazu lief übrigens ebenfalls unter dem Titel „Oper für alle“, den Verwaltung und Politik jedoch nur bedingt mit Leben zu füllen vermochten.