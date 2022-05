Zwischenfall in Düsseldorf : Oper „Carmen“ vor der Pause abgebrochen

„Carmen“ ist eine der beliebten Aufführungen an der Oper. Hier von links Johannes Preißinger (Remendado), Dmitri Vargin (Dancaïro), Ramona Zaharia (Carmen). Liana Aleksanyan (Micaëla), Eduardo Aladrén (Don José) Foto: Birgit Hupfeld

Düsseldorf Mitten in der Aufführung trat am Sonntag ein Mitarbeiter der Oper in Düsseldorf auf die Bühne und brach die Aufführung von „Carmen“ ab. Die Zuschauer blieben verwundert zurück. Was dahinter steckt.