Am Sonntagabend in Düsseldorf : Oper „Carmen“ vor der Pause abgebrochen

Die Oper musste die Aufführung von „Carmen“ am Sonntag abbrechen. Foto: Andeas Krebs

Mitten in der Aufführung trat am Sonntag ein Mitarbeiter der Oper in Düsseldorf auf die Bühne und brach die Aufführung von „Carmen“ ab. Grund war ein Corona-Testergebnis. Was dahinter steckt.