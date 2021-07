Sommer in Düsseldorf : Open-Air-Kino kann diese Woche starten

Das THW holte Sand für Sandsäcke beim Open-Air-Kino ab. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Das Alltours-Kino am Rhein musste am Donnerstag seine ersten Vorstellungen absagen, weil der Rhein über die Ufer zu treten drohte. Jetzt steht fest, wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Mit knapp einer Woche Verzögerung beginnt am kommenden Mittwoch die Saison im Open-Air-Kino am Rhein. Eigentlich hatte das Sommerevent am Robert-Lehr-Ufer bereits am vergangenen Donnerstag mit der Preview des Films „Der Rausch“ starten sollen. Da jedoch befürchtet würde, dass der Rhein stärker über die Ufer treten und auch die Kino-Aufbauten treffen könnte, wurden die ersten Vorstellungen von der Stadttochter D.Live kurzfristig abgesagt. Das Kino wurde teilweise zurückgebaut und die riesige Leinwand gegen Hochwasser geschützt.

Tatsächlich war der Anstieg des Rheins dann aber glimpflich verlaufen, auf der rechten Rheinseite trat das Wasser auch beim Höchststand des Wochenendes am Samstag kaum über die Ufer. Für die kommenden Tage ist ein weiterhin konstant fallender Pegel vorhergesagt.

Daher kann das variierte Programm nun an Mittwoch starten, wenn alles wieder komplett aufgebaut ist. Die Organisatoren haben sich dafür entschieden, an den ersten beiden Tagen die Filme zu zeigen, die als erste ausgefallen sind. Start-Film der Saison bleibt also „Der Rausch“: Wer für diesen Film bereits Tickets gekauft hatte, kann sie auf das neue Datum umtauschen oder sie komplett zurückgeben. Am Donnerstag, 22. Juli, wird der vom zweiten regulären Tag verschobene Klassiker „Mamma Mia!“ gezeigt – seit 2008 ist er beim Publikum des Open-Air-Kinos ein Dauerbrenner. Für alle weiteren Filme, die von der Verschiebung um eine Woche betroffen sind, werden neue Nachholtermine gesucht.

Die Bürgerstiftung Düsseldorf sucht unterdessen noch nach einem Nachholtermin für das Seniorenkonzert, das eigentlich an diesem Montagnachmittag im Open-Air-Kino stattfinden sollte. „Das ist leider nicht so einfach, denn die Studierenden der Robert-Schumann-Hochschule haben ab Dienstag vier Wochen Ferien“, sagt Bürgerstiftungs-Vorsitzende Sabine Tüllmann. Man arbeite aber bereits an einer Lösung.

