Event in Düsseldorf : 18.500 Besucher kamen ins Open-Air-Kino

Düsseldorf Der Veranstalter D.Live zeigt sich mit der Saison unter erschwerten Corona-Bedingungen zufrieden. Erfolgreichster Film dieses Sommers war „Cash Truck“.

In der sechswöchigen Laufzeit des Alltours-Kinos am Rhein haben 18.500 Besucher die Vorstellungen unter freiem Himmel besucht. Zu schaffen machten der Stadttochter D.Live als Veranstalterin gleich mehrere Faktoren: Neben den notwendigen strikten Hygienebedingungen angesichts der Corona-Krise spielten auch die Start-Verschiebung durch das Hochwasser und der insgesamt verregnete Sommer eine Rolle. Zum Vergleich: Im Top-Sommer 2018 wurden bei 32 Vorstellungen mehr als 40.000 Besucher gezählt.

Während der nun zu Ende gegangenen Spielzeit hatte es einige Anpassungen der Maximalkapazitäten durch Änderungen der Coronaschutzverordnung gegeben. Die Sitze im Open-Air-Kino waren im Schachbrettmuster angeordnet, bei weitem nicht alle Plätze konnten besetzt werden. Dieses Prinzip wurde auch beibehalten, als es die Landesverordnung nicht mehr vorschrieb. Die meisten Zuschauer (1100) sahen sich am 23. Juli den Film „Cash Truck“ an, die wenigsten (170) wollten am 8. August „Judas and the Black Messiah“ sehen. Ein Highlight der Saison war das Überraschungskonzert der Toten Hosen am 9. August.