Sommer in Düsseldorf : Open-Air-Kino am Rhein startet am 15. Juli

Open-Air-Kino am Rhein startet am 15. Juli

Sommer in Düsseldorf

Düsseldorf Lange war unklar, ob das beliebte Freiluft-Event in diesem Jahr zurückkehren wird. Nun steht fest, dass es sechs Wochen lang Filme und besondere Veranstaltungen geben wird. Der Vorverkauf startet nächste Woche.

Das Open-Air-Kino am Rheinufer findet nach einem Jahr Corona-Pause in diesem Sommer wieder statt. Vom 15. Juli bis 31. August wird es im Rheinpark ein Filmprogramm unter freiem Himmel geben. Die Basis dafür sei ein umfangreiches Hygiene- und Infektionsschutzkonzept, teilte Veranstalter D.Live am Donnerstag mit. „Nach einer langen Durststrecke ohne Publikum haben wir alle das Bedürfnis nach gemeinsamen Live-Erlebnissen“, sagte D.Live-Geschäftsführer Michael Brill.