Film-Event in Düsseldorf : Das Open-Air-Kino startet am 14. Juli

Exklusiv Düsseldorf Der Aufbau des Kinos beginnt Anfang des kommenden Monats. Zur Eröffnung am 14. Juli gibt es einen echten Blockbuster. Der Vorverkauf läuft ab sofort.

Das Open-Air-Kino am Rhein startet am 14. Juli mit einem Blockbuster in die Saison 2022: Als Eröffnungsfilm soll an diesem Abend das neueste James-Bond-Abenteuer „Keine Zeit zu sterben“ zu sehen sein. Danach wird es bis zum 14. August jeden Abend eine Vorstellung in dem Freiluftkino geben. Der Vorverkauf läuft ab sofort.