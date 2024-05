Outdoor-Veranstaltungen in Düsseldorf Open-Air-Events am Kö-Bogen starten

Getanzt wird gleich bei zwei Events: Die etablierten Open-Air-Veranstaltungen „Tango am Kö-Bogen“ und „Salsa am Kö-Bogen“ starten wieder. In Zusammenarbeit mit dem Tanzhaus NRW startet die Eventreihe mit einem Salsa-Opening am 2. Mai. Ab 18 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, kostenlos an einer Einführung in die jeweilige Tanzrichtung teilzunehmen, bevor ab 19 Uhr die offizielle Tanznacht mit DJ startet. Diese Tanzabende finden bis einschließlich September einmal im Monat montags für Tango und donnerstags für Salsa statt. Weitere Termine: Salsa am Kö-Bogen, immer donnerstags ab 18 Uhr am 2. Mai, 6. Juni und 1. August; Tango am Kö-Bogen, immer montags ab 18 Uhr am 6. Mai, 10. Juni, 5. August und 9. September.