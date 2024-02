Kuriose Regelung in Düsseldorf Online-Tickets fürs Bad gibt’s jetzt auch an der Kasse

Düsseldorf · Seit gut einem Jahr gibt für die Düsseldorfer Bäder auch Online-Tickets. Die sind günstiger als an der Kasse – aber in einem Bad sind sie jetzt auch genau dort zu kaufen. Wo das ist und was dahinter steckt.

05.02.2024 , 17:59 Uhr

Bei Jessica Gilles kann man jetzt an der Kasse auch die günstigeren Online-Tickets kaufen. Foto: Uwe-Jens Ruhnau