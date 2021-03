Wartungsarbeiten am Wochenende : Onlineangebot der Stadt Düsseldorf zeitweise offline

Wartungsarbeiten am Wochenende

Düsseldorf Die Datenbanken des Onlineangebots der Stadt Düsseldorf werden am Wochenende auf den neuesten Stand gebracht. Daher sind einige Seiten, darunter auch das Corona-Portal, nicht erreichbar.

Die Onlineangebote der Stadt Düsseldorf sind am Wochenende nur sehr eingeschränkt erreichbar. Grund dafür sind laut eines Sprechers „dringende Wartungsarbeiten an den Datenbanken“. Die städtische Webseite unter www.duesseldorf.de wird voraussichtlich am Samstag von 14.45 bis etwa 19 Uhr nicht erreichbar sein, betroffen ist auch das Corona-Portal.