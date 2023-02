Düsseldorfer werden befragt Online-Umfrage zur Mobilität im Medienhafen

Menschen, die in den Stadtteilen Hafen und Unterbilk wohnen, erhalten in den nächsten Wochen die Möglichkeit, einen Teil zur Gestaltung des Mobilitätsangebots und der Verkehrssituation vor der eigenen Haustür beizutragen. Dazu wird allen Haushalten im Hafen und einigen Haushalten in Unterbilk bald ein Schreiben zugehen, in dem sich eine Internetadresse sowie ein QR-Code befinden. Darüber gelangen sie zu einer Online-Umfrage. Darin können sie Ideen und Anregungen zum Mobilitätsangebot und der Verkehrssituation aus ihrer Perspektive und mit ihren unmittelbaren Ortskenntnissen einbringen.