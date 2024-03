Online-Supermarkt Picnic Düsseldorfs erfolgreichstes Start-up zieht in neue Zentrale

Es war am Karnevalsfreitag, einen Tag nach Altweiber, als der amtierende Düsseldorfer Karnevalsprinz Uwe I. in voller Montur und mit Entourage in das Büro des Online-Supermarktes Picnic in Düsseldorf kam, um einen neuen Mietvertrag zu unterschreiben. „Das war schon was Besonderes“, erinnert sich Frederic Knaudt, der das bundesweite Geschäft von Picnic verantwortet. Seitdem ist es offiziell: Das stark wachsende Unternehmen bleibt der Landeshauptstadt treu und bezieht kommendes Jahr ein 4000 Quadratmeter großes Büro-Gebäude an der Rather Straße 49d.