Gedenken an den Holocaust Hendrik Wüst begleitet Schüler virtuell nach Auschwitz

Auch an anderen Düsseldorfer Schulen stand am Freitag das Gedenken an die Opfer des Holocausts auf dem Programm. Anlass war der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, der am 27. Januar begangen wird. Das Albert-Einstein-Gymnasium, die Carl-Benz-Realschule und das Comenius-Gymnasium versammelten sich für eine Schweigeminute am Werner-Pfingst-Platz, von dort aus ging es weiter zum sogenannten Judenhaus in der Teutonenstraße und zum nördlichen Luegplatz, wo sich die Schüler jeweils mit betroffenen jüdischen Familien auseinandergesetzt hatten. Begleitet wurden die Schüler von Vertretern der CDU, der Grünen, der SPD, der FDP sowie der Linken.