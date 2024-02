Wohnungsbau in Düsseldorf Online-Befragung zur Bebauung an der Bergischen Kaserne

Die Online-Beteiligung wird in Zusammenarbeit mit Düsseldorf Marketing vorbereitet und durchgeführt. Die in diesem Rahmen vorgebrachten Ideen und Anregungen zur Entwicklung des Kasernengeländes sollen den Teilnehmern dann am Tag des Workshops vorgestellt werden. Die Online-Beteiligung soll nach den Osterferien beginnen und den Bürgern für einen Zeitraum von voraussichtlich zwei Wochen ermöglichen, sich vorab aktiv in den Planungsprozess einzubringen. Nach einer kurzen Phase der Auswertung der eingegangenen Anregungen wird im Anschluss zeitnah der Workshop, voraussichtlich an einem Samstag, durchgeführt. Dadurch sollen möglichst viele Interessenten die Möglichkeit erhalten, an der halbtägigen Veranstaltung teilzunehmen. Neben Impulsvorträgen könnten auch geführte Bustouren über das Kasernengelände angeboten werden.