Kette : Oma Bertas Kette ist wieder in den richtigen Händen

Düsseldorf Zwei Jahre lang suchte eine Düsseldorfer Studentin nach der Besitzerin einer Kette, die sie auf der Straße gefunden hatte. Mithilfe eines Artikels in der RP hat sich das Rätsel nun endlich gelöst.

„Hallo, liebe Claudia!“, heißt es in dem kleinen Briefchen, das Katharina Vass im Februar 2016 in Derendorf auf der Straße fand. „Diese Kette von Oma Berta sollst Du jetzt haben! Trag sie bitte in Erinnerung! Liebe Grüße, Tetta.“ Der Zettel steckte in einem kleinen Beutel, dabei lag eine Kette.