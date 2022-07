Ferienangebot in Düsseldorf : Spiel, Spaß und Sport am Apollo-Platz

Beim Olympic Adventure Camp rund um den Apollo-Platz am Rhein können sich Kinder und Jugendlichen in der letzten Ferienwoche noch einmal richtig austoben. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Nach zweijähriger Corona-Pause meldet sich ab dem 30. Juli das Olympic Adventure Camp zurück. Auf die jungen Besucher warten rund um den Apollo-Platz mehr als 50 kostenfreie Angebote und Mitmachaktionen.

Stadtdirektor und Sportdezernent Burkhard Hintzsche sowie Peter Schwabe, Präsident des Stadtsportbunds, stellten das Camp am Dienstag vor. „Ich bin sehr erfreut, dass das Olympic Adventure Camp wieder ohne Einschränkungen möglich ist und die Menschen einfach vorbeikommen können“, sagte Hintzsche. Da Bewegung in der Corona-Zeit für viele Kinder zu kurz gekommen sei, sei es jetzt umso schöner, das Sportcamp wieder präsentieren zu dürfen. Von Gladiatoren-Kämpfen bis Minigolf ist für jeden etwas dabei.

Die Stationen, die über den Apollo-Platz und die umliegenden Flächen verteilt sind, haben für jeden etwas, was Spaß macht. Für jüngere Kinder sind gerade die vielen Klettermöglichkeiten, wie das Piratennetz und der Hochseilgarten mit Bungee-Trampolinen, interessant. Auch die Hüpfburg und die Wasserrutsche werden so manche Kinderaugen zum Strahlen bringen. Hip-Hop und Cheerleading sowie Fußball und Go-Kart sind besonders bei älteren Kindern beliebt. „Die letzten Male sind auch Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren täglich zum Camp gekommen, um ihren eigenen Rekord beim Go-Kart-Parkour zu schlagen“, berichtete Joachim Möntmann vom Jugendamt.

Wer eine kleine Abkühlung braucht, ist mit einem Besuch beim Olympic Adventure Camp am Rhein gut beraten. Ein Wasserzerstäuber auf dem Johannes-Rau-Platz erfreut an heißen Tagen Kinder und Erwachsene und falls die Sonne zu stark brennt, kann man sich bei der Sonnencreme-Station bedienen. Außerdem versorgen die Stadtwerke das Camp nicht nur mit Strom, sondern die Besucher auch mit Trinkwasser an mehreren Stationen über das Camp verteilt. Dieses Jahr wird besonders Wert darauf gelegt, dass Besucher mit Handicap aktiv teilnehmen können. „Jeder ist willkommen, um sich hier auszutoben“, betonte Hintzsche. Die Projektgruppe der Invictus Games, die im Jahr 2023 in Düsseldorf stattfinden werden, kooperieren mit Borussia Düsseldorf, um gemeinsam Para- und Rollstuhltischtennis täglich anbieten zu können. Am 2. August werden zudem Kinder und Jugendliche aus den Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung als besondere Gäste begrüßt.