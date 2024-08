„Olympic Adventure Camp“ in Düsseldorf Wo Kinder und Jugendliche Sportarten testen können

Die Sportangebote können bis zum 17. August kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung täglich von 13 bis 19 Uhr am Apollo-Platz und den angrenzenden Flächen ausprobiert werden. Am 13. August ist ein Schwerpunkttag zum Thema „Inklusion im Sport“ geplant. An diesem Tag haben junge Menschen mit Behinderung Vorrang an den Stationen.