Schadowstraße in Düsseldorf Diese Modekette eröffnet eine Filiale in der Innenstadt

In dem neuen Gebäude will zudem die Kaffeehauskette EL&N ein, wie es in einer Mitteilung heißt, „most instagrammable Café“ eröffnen. Das Ladenlokal auf einer Fläche von rund 260 Quadratmetern im Erdgeschoss des Neubaus könnte dann zum Anziehungspunkt für die Nutzer sozialer Medien werden. Ziel der Kaffeehauskette aus London ist es, nicht nur Speisen und Getränke anzubieten, sondern auch ein Umfeld zu schaffen, in dem sich diese gut für Fotos in Szene setzen lassen.