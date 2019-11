DFB-Direktor Oliver Bierhoff (r.) war am Montag, 4. November 2019, zu Gast bei der 83. Auflage des Ständehaus Treffs im K21 am Kaiserteich in Düsseldorf. Hier wird er von Rolf Königs (l.), Präsident von Borussia Mönchengladbach, begrüßt. Neben Bierhoff steht Felix Droste, Aufsichtsratsvorsitzender der Rheinische Post Mediengruppe.