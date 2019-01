Aufruf bei Facebook : Wieso Olga S. das Auto ihres verstorbenen Opas suchte

Düsseldorf Was tun, wenn der Großvater stirbt, man sein Auto abmelden will – es aber nirgends finden kann? Genau dieses Problem hatten Olga S. und ihre Familie. Die Polizei Düsseldorf konnte nicht helfen. Die Lösung kam schließlich aus dem Internet.

Der Tod ihres geliebten Großvaters war ein Schock für Olga S. (23) aus Dortmund. „Er war ein positiver Mensch, hat immer Musik angemacht und mit uns getanzt“, erinnert sie sich an den 70-Jährigen aus Düsseldorf. Doch im Herbst kam der Krebs zurück und plötzlich ging alles ganz schnell. Ausgerechnet am 24. Dezember verstarb der Großvater. Zur Trauer kam nun der bürokratische Stress hinzu, der in Deutschland nach jedem Todesfall kommt. „Wir wussten zum Beispiel gar nicht, dass es auch beim Tod des Mieters eine dreimonatige Kündigungsfrist gibt“, sagt Olga. „Und dass wir also drei Monate weiter Miete zahlen müssen.“ Doch das größte Problem blieb: Wo ist Opas Auto?