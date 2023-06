Grande Fête Française mit alten Schätzen Alle Infos zur Oldtimer-Rallye am Frankreichfest

Start und Ziel ist der Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt. Der Zeitplan sieht wie folgt aus: 10 bis 11 Uhr: Start der Oldtimer, 11 bis 12.30 Uhr: Station auf dem Parkplatz der mittelalterlichen Burg Kempen, 11.30 bis 13.30 Uhr: Fahrt über landschaftlich schöne Niederrhein-Strecken, vorbei an Vorst, Schloss Neersen und dem Flughafen Mönchengladbach, 12 bis 14.30 Uhr: Mittagsstation in Korschenbroich bei Boltens Landwirtschaft, 13.30 bis 15.30 Uhr: Stempel- und Snackstation an der TotalEnergies Tankstelle in Hülchrath (Grevenbroich), 14 bis 17 Uhr: Fotostation auf Gut Gnadental (Firma Zülow) in Neuss, ab 15.30 Uhr: Rückkehr der Oldtimer zum Burgplatz. Während der Tour müssen zahlreiche Aufgaben und Rätsel gelöst werden.