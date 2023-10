Diebstähle teurer Wagen Oldtimer-Mafia hat Düsseldorf im Visier

An dem Tag, als er seinen wertvollsten Wagen verlor, war Paul Claassen gerade im Winterurlaub. Kurz nach Neujahr 2020 schickte ihm sein Nachbar ein Foto mit einem leeren Garagen-Stellplatz: „Dein Auto ist weg!“ Claassen hatte seinen Ferrari nicht mit in die Dolomiten genommen, sondern in einer Tiefgarage in Düsseltal gelassen – und sah ihn nie wieder. „Der Schock war groß“, erinnert sich der Düsseldorfer.