Wahl im Rat Düsseldorf hat einen neuen Dezernenten für Digitales

Wagner war nach der Kommunalwahl neu ins Düsseldorfer Rathaus gekommen. Zuvor war der Verwaltungswirt in Köln zunächst Geschäftsführer des Jobcenters und dann Personalamtsleiter. In seiner Zeit als Stadtdirektor dort hatte Keller Wagner kennen und schätzen gelernt. Der neue Dezernent dankte dem Oberbürgermeister in seiner Rede auch persönlich.