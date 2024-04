Schützen in Düssseldorf Oktoberfest Niederkassel: Vorverkauf-Start am 1. Mai

In diesem Jahr heißt es am 26. Oktober, 18 Uhr, auf der Niederkasseler Wiese wieder „O’zapft is“. Erwartet werden erneut etwa 2500 feierlustige Festteilnehmer – alle gewandet in dekorative Dirndl und urige Krachlederne. Sie werden in Scharen Richtig Wiesen unter der Theodor-Heuss-Brücke strömen. Wer dabei sein will, muss sehr schnell sein. Der Vorverkauf – Sitzplatztickets 22 Euro, Stehplatztickets 20 Euro - startet wie immer am 1. Mai, 10 Uhr, unter dem Link: www.schuetzen-niederkasssel.de/tickets.