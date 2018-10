Düsseldorf: Oktoberfest 2018 bei den Niederkasseler Schützen

Oktoberfest in Düsseldorf-Niederkassel : Im Dirndl sieht man immer gut aus

Die Niederkasselerinnen Annika, Flavia, Caro, Clara, Lina, Camila und Yvonne freuten sich über eine Gelegenheit, ihre Dirndls zur Schau zu tragen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf „O’zapft is“, hieß es am Samstagabend bei den Niederkasseler Schützen – und das schon zum 13. Mal. An der Theodor-Heuss-Brücke feierten 2500 Gästen in Latzhose und Dirndl.

Von Sebastian Kalenberg

Seit 2005 findet das Oktoberfest der Niederkasseler Schützen jährlich statt und ist mittlerweile zu einem wirklichen Großspektakel geworden. Wer eine der begehrten Karten ergattern will muss schnell sein. „Der Kartenverkauf startet immer am 1. Mai um 10 Uhr. Nach wenigen Minuten waren alle Tickets vergriffen“, erzählte Marc Klement, zweiter Chef des Schützenvereins.

Gefeiert wurde im großen Zelt der Niederkasseler, ansonsten erinnerte an diesem Abend aber wenig an einen klassischen Düsseldorfer Schützenverein. Die 2500 Gäste hatten sich in typisch bayrische Outfits geworfen, trugen Dirndl und Latzhosen, zu Essen gab es Semmel mit Leberkäse und Brezel und auf der Bühne spielten die Alpenfezer „Ein Prosit der Gemütlichkeit“.

Sogar das Alt wurde für den Abend von der Karte verbannt. „Wir haben den Fuchs rausgeschmissen und den Löwen reingeholt“, scherzte Klement über die Auswahl des Bieres, das sich natürlich am bayrischen Thema orientierte. Statt Füchschen gab es Löwenbräu.