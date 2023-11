Kritik in Düsseldorf Ohrfeige für die Top-Manager der großen Kulturhäuser

Düsseldorf · Das lange Schweigen nach dem Terrorangriff der Hamas: Der Chef des Kulturausschusses in Düsseldorf lädt Intendanten ein, damit sie erklären, wie sie Solidarität mit Israel zeigen wollen. Was noch im Brief von Manfred Neuenhaus steht.

07.11.2023 , 16:25 Uhr

Manfred Neuenhaus hat einen Bief an die Chefs großer Kulturhäuser geschrieben. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Die Spitzen von wichtigen Düsseldorfer Kultureinrichtungen sollen im Kulturausschuss des Stadtrates berichten, mit welchen Veranstaltungen sie auf den Krieg in Nahost eingehen wollen. „Ich bin fassungslos angesichts dieser Passivität und Sprachlosigkeit“, sagt Manfred Neuenhaus (FDP), der Vorsitzende des Ausschusses. Er hat jetzt die Intendanten von Schauspielhaus, Oper und Tonhalle eingeladen, zudem die Leiterin des FFT sowie den Generaldirektor des Kunstpalastes. Für die städtischen Institute soll Kulturdezernentin Miriam Koch um eine Stellungnahme gebeten werden.