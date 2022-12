Düsseldorf Ohne Bargeld auf dem Weihnachtsmarkt – geht das?

Doch auch bei den Imbissbuden gibt es natürlich Ausnahmen, etwa an Getränke- und Bratwurstständen auf dem Burgplatz oder im Glühweintürmchen am Kö-Bogen. Dort nimmt Schausteller Oliver Wilmering auch Kartenzahlung an. Der Aufwand dafür sei aber groß, gibt der Vorsitzender des Schaustellerverbandes Düsseldorf zu. Denn auch bei ihm bekommen die Kunden das Pfandgeld in bar zurück, wenn sie mit Karte gezahlt haben. Die Höhe des Pfands müssen die Mitarbeiter darum bei jeder Kartenzahlung auf dem Bon notieren. Nur so könne das Team die drei Euro pro Glas bei der Abrechnung richtig einkalkulieren. Erst im vergangenen Jahr habe Wilmering die Kartenzahlung am Glühweinturm eingeführt, im Zuge der Corona-Pandemie. „Ich sehe das einfach als guten Service für den Gast“, so Wilmering. „Und ich biete es an, weil ich glaube, dass das die Zukunft ist.“