Am Wochenende in Düsseldorf Neuer Kabinettssaal erstmals für alle zu sehen

Die Machtzentrale am südlichen Ende der Rheinuferpromenade ist für viele Menschen sicher besonders interessant. Seit Januar 2020 wird der Bau saniert und umgebaut, 2024 soll spätestens im Sommer alles fertig sein. Der Ministerpräsident hat hier sein Büro, der neue Kabinettssaal im dritten Obergeschoss konnte am 8. August genutzt werden. Wenn die Minister eintreten, können sie auf den Rhein sehen, auf dem Weg zu ihrem Platz haben sie an der Stirnwand Andreas Gurskys Großfoto „Rhein II“ im Blick. Gegenüber kann eine maßgefertigte Schrankwand bewundert werden, in der unter anderem Protokolle der Kabinettssitzungen aufgehoben werden. In einem sich anschließenden Raum stehe sechs Ledersessel, dorthin kann man sich zu vertraulichen Gespräche zurückziehen.