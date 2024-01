Natur in Düsseldorf Die Offene Gartenpforte sucht auch 2024 wieder Teilnehmer

Auch 2024 gibt es an mehreren Wochenenden Möglichkeiten, einen Blick in private Gärten zu werfen. Die Termine für die „Offene Gartenpforte“ stehen jetzt fest: am 4. und 5. Mai, am 8. und 9. Juni, am 13. und 14. Juli sowie am 21. und 22. September. Für diese vier Wochenenden werden noch Teilnehmer gesucht. Interessierte Düsseldorferinnen und Düsseldorfer können sich noch bis Sonntag, 31. März, für die „Offene Gartenpforte“ anmelden.