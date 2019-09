Schulen in Düsseldorf : Offenbar Probleme bei Transport von Schülern zu Betreuungsangeboten

Schulen in Düsseldorf

Grundschüler in ihrer Klasse. (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Steffen

Düsseldorf Offenbar gibt es in Düsseldorf Probleme mit dem Transport von Grundschulkindern zu ihren Betreuungsangeboten. Angeblich hat der Busunternehmer der Stadt gekündigt.

Eltern der Paulusschule in Düsseltal sind besorgt, da sie nicht wissen, ob ihre Kinder zu den externen Betreuungsangeboten der Schule transportiert werden können. Angeblich hat der dafür zuständige Busunternehmer der Stadt Düsseldorf gekündigt, einen Ersatz habe man noch nicht finden können. Möglicherweise sind neben der Paulusschule noch weitere Schulen betroffen.

Eine Sprecherin der Paulusschule bestätigte auf Anfrage, dass es in der vergangenen Woche zu „Problemen und Verzögerungen“ beim Transport der Kinder gekommen sei. Genaueres, vor allem die Gründe dafür und wie es in dieser Woche weitergeht, konnte sie nicht sagen und verwies an die Stadt.