Verkehr in Düsseldorf : Dauerhafte ÖPNV-Spur

Düsseldorf Die Sonderspur führe zu einer Beschleunigung der Stadtbahn-Linie U75 in Richtung Eller, sagt das Amt für Verkehrsmanagement.

Die ÖPNV-Spur auf der Erkrather Straße, die im Juli zwischen der Straße An der Schützenwiese und Posener Straße für einen Test eingerichtet wurde, soll dauerhaft bleiben. So will es das Amt für Verkehrsmanagement, das eine deutliche Verbesserung für die Stadtbahnlinie U75 sieht. Ihre Auswertung hat die Verwaltung im Dezember bereits in den Bezirksvertretungen 2 und 8 vorgestellt, am 15. Januar wird der Ordnungs- und Verkehrsausschuss entscheiden, ob die Spur dauerhaft bleiben soll. Während sich die Politik in Flingern und Düsseltal für die Sonderspur ausgesprochen hat, gab es von der Bezirksvertretung 8 Kritik. Der CDU fehlte etwa die Dokumentation über Ausweichverkehre und die Luftqualität. Die Stadt dagegen ist zufrieden: Bei einer Messung ohne Sonderspur habe die Stadtbahn 1124 Mal innerhalb einer Woche abbremsen müssen. Nachdem ein Fahrstreifen stadtauswärts abschraffiert wurde, habe es in einem vergleichbaren Zeitraum nur noch 342 Bremsvorgänge gegeben – eine Minimierung um 70 Prozent. Das führe zu einer Beschleunigung der Linie U75 in Richtung Eller.