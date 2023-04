Ökumenischer Kreuzweg in Düsseldorf Aufruf zur Solidarität mit den Hilfsbedürftigen

Das Markus-Evangelium soll um das Jahr 70 herum entstanden sein – und besitzt dennoch eine erstaunliche Aktualität. An der Neanderkirche an der Bolkerstraße wurde der Verspottung Jesu durch römische Soldaten gedacht. Die Römer setzten ihm eine Dornenkrone auf, schlugen ihm auf den Kopf und spuckten ihn an. „Jemanden auf den Kopf zu schlagen, ist Spott und Hohn. Es ist die stärkste Waffe gegen die Würde des Menschen“, sagte Pfarrerin Antje Brunotte in ihrer Meditation. „Bis heute wird sie eingesetzt, in den Foltergefängnissen der Welt und in den Schlafzimmern der Misshandelten“, sagte sie und sprach die Botschaften an, die die Täter damit senden wollen: „Dich kriegen wir schon klein. Schau,wie wehrlos du bist.“ Jesus aber sei zwar wehrlos, jedoch dabei nicht würdelos geblieben.