Interview mit Jens Südekum : „Bund und Land müssen Städten helfen“

Düsseldorf Der Düsseldorfer Ökonom warnt vor kommunalen Sparkursen, Gewerbesteuersenkungen oder Schutzschirmen für die Gastronomie. Er sieht nun Bund und Land in der Pflicht, den Städten beizustehen.

Nicht nur die Wirtschaft, auch die Kommune wird durch die Folgen der Pandemie durchgeschüttelt. Von fast einer Milliarde Euro an geplanten Gewerbesteuereinnahmen droht in Düsseldorf die Hälfte wegzubrechen. Gleichzeitig soll die Kommune der lokalen Wirtschaft helfen. Über diese schwierige Lage haben wir mit dem Düsseldorfer Ökonomen Jens Südekum gesprochen. Er ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Im März legte er mit fünf weiteren Top-Ökonomen in der Bundespressekonferenz ein Papier zur Schadensbegrenzung wirtschaftlicher Folgen der Corona-Krise vor. Seit 2014 ist er Professor für Internationale Volkswirtschaftslehre am Düsseldorfer Institute for Competition Economics (DICE) an der Heinrich-Heine-Universität.