Düsseldorf : Öfter mal mit den Kindern nach draußen gehen

Düsseldorf Elternkolumne Die Eltern sollten mit gutem Beispiel vorangehen und auch mal nach der Arbeit mit den Kindern auf den Spielplatz ziehen.

Doch neben der Tatsache, dass sie sich vermutlich in ihrer Kita mit Bewegungsschwerpunkt an einem Tag mehr bewegt als ich in einer Woche, müssen wir Erwachsene uns da hauptsächlich an die eigene Nase packen. Denn zuallererst sind nicht die Kinder der Hemmschuh, der mich daran hindert, die Bude zu verlassen. Viel zu oft ertappe ich mich selbst dabei, dass ich nach einem Arbeitstag nur schwer die Motivation aufbringe, mich vor die Tür zu bewegen, wenn meine fast fünfjährige Tochter mich zum Beispiel fragt, ob ich mit ihr Fahrradfahren gehe. Und im Nachgang ärgere ich mich dann, wenn sie nur Fernsehgucken will, obwohl ich zu träge war, mit ihr etwas draußen zu unternehmen. Wir sind die Vorbilder unserer Kinder, im Positiven wie im Negativen.

Man muss Wickeltasche und Verpflegung einpacken und zieht dann mit Sack und Pack mit dem Nachwuchs Richtung Spielplatz. Dabei haben wir persönlich es eigentlich gut. Wir wohnen im Zentrum Benraths und haben direkt bei uns um die Ecke den Spielplatz in der Benrodestraße und natürlich den Schlosspark nahebei. Also alles keine unüberwindbaren Hindernisse, selbst für den abgekämpften Bürokrieger.

In dem Sinne sind diese Zeilen in gewisser Weise ein Appell an uns Erwachsene, uns häufiger mal selbst in den Allerwertesten zu treten und mit den Kindern vor die Tür zu gehen. Denn in der Regel freuen sich die Kinder, immer wenn sie was mit den Eltern zusammen machen können. Ich werde wohl die Tage mal mein Fahrrad reparieren…