Bürgerservice in Düsseldorf Düsseldorf öffnet erneut Pop-up-Bürgerbüro für Pässe und Ausweise

Die Stadt teilte mit, dass damit bis zu Tausend zusätzliche Termine pro Woche verfügbar sein sollen. Damit möchte man der erwarteten hohen Nachfrage vor Oster- und Sommerferien frühzeitig begegnen. Am Freitagmittag war auf der Internetseite kein freier Termin zu finden, weder für die regulären Bürgerbüros noch für das Pop-up-Bürgerbüro. Dass die Nachfrage an Terminen hoch ist, konnte man Freitagvormittag bei dessen Besuch erkennen. Das Beantragen eines Reisepasses im Pop-up-Bürgerbüro ging ohne Wartezeit in 15 Minuten über die Bühne. Am regulären Bürgerbüro im Dienstleistungszentrum hatte sich im Eingang eine lange Schlange gebildet.