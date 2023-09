Handel in Düsseldorf Odiporo übernimmt Xiaomi-Laden und verkauft noch mehr China-Technik

China ist Exportweltmeister, ein chinesischer Verkaufsschlager im Ausland sind Elektrogeräte – und einen Eindruck von der technischen Vielfalt „Made in China“ bietet ein neues Geschäft an der Flinger Straße. Bereits vor drei Jahren hatte an der Ecke Mittelstraße der „Mi Store“ eröffnet, Deutschlands erste Filiale des chinesischen Technologieunternehmens Xiaomi. Seit dieser Woche ist das orangene Logo von der Fassade verschwunden, stattdessen prangt dort ein neuer Name: Odiporo.