Prozess in Düsseldorf Waren die heimlichen Videos im Bordell nur erfunden?

Düsseldorf · Weil er Freier beim Liebesspiel in seinem Bordell Oceans in Düsseldorf gefilmt und erpresst haben soll, stand ein 43-Jähriger nun vor Gericht. Angeblich verdiene er Milliarden mit Patenten auf E-Zigaretten und habe so etwas gar nicht nötig.

20.12.2022, 15:39 Uhr

Der Angeklagte wird von Hans Reinhardt verteidigt. Foto: wuk

Von Wulf Kannegießer