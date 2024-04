Faszination Weltmeere zum 10. Jubiläum Ocean Film Tour in Düsseldorf

„The Return to Antarctica“ dokumentiert die Zerstörung eines Ökosystems in der Antarktis und macht auf die illegale Krill-Überfischung aufmerksam. Auch um Umwelt- und Artenschutz geht es in „Older than Trees“. Die Doku erzählt von Haien und Rochen, ihrem Populationsrückgang und wie dies gestoppt werden kann.