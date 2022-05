Unfall in Düsseldorf : Oberleitung am Wehrhahn heruntergerissen – Zug evakuiert

Düsseldorf Für die Feuerwehr und die Deutsche Bahn gab es am Mittwochabend einen stundenlangen Einsatz. Passagiere mussten aus einem Intercity auf den Gleisen am Wehrhahn evakuiert werden.

An den Gleisen Am Wehrhahn ist am Mittwochabend eine Oberleitung herabgestürzt. Feuerwehr und Deutsche Bahn mussten den Intercity 2012 in Richtung Dortmund evakuieren, der auf den Gleisen stehengeblieben war. Im Zug habe man eine Art kleine Explosion verspürt, erklärte die Polizei. Ein Feuerwehrsprecher sagte, für die Evakuierung müsse alles stromlos geschaltet werden, danach würden die Passagiere sicher zu einem Ersatzverkehr gebracht.