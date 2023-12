Prozess am Oberlandesgericht Düsseldorf „Die Frage ist: Was will die Stadt mit dem Worringer Platz?“

Bei dem Worringer Platz handele es sich, so stellte der Senat fest, nicht um ein Kunstwerk, sondern um ein Gebrauchswerk. Das misst den Interessen des Eigentümers – also der Stadt – einen hohen Wert zu und könnte auch Änderungen am Werk rechtfertigen. Doch eine Frage, die das Gericht nun klären müsse, ist: Was will die Stadt mit dem Platz?