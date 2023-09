Gerichtsprozess auf dem Worringer Platz „Es geht nur um den Zaun“

Das Gericht müsse, so Schüttpelz, die Interessen der Urheberin und des Nutzers gegeneinander abwägen. Dafür sei grundlegend, ob es sich um ein reines Kunstwerk oder ein Gebrauchswerk handele. Also liefen sie über den Platz, inspizierten die Lichtbänke, die Bodenleuchten und eine kaputte Glasscheibe, vorbei am Pissour und an einer Gruppe Abhängiger, von denen sich gerade einer eine Crackpfeife anzündete. „Gibt’s hier was umsonst?“, fragt eine Frau, die an der Menschentraube vorbei torkelt, ein Mann weiß offenbar, worum es geht, und ruft: „Einfach durchknipsen den Zaun“.