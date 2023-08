Streit um Zaun einer Pizzeria Oberlandesgericht verhandelt auf dem Worringer Platz

Der Streit um einen Zaun auf dem Worringer Platz ist noch immer nicht beendet. Im September wird das Düsseldorfer Oberlandesgericht in einem Berufungsverfahren darüber entscheiden, ob die Einzäunung bleiben darf oder abgebaut werden muss. Das Gericht hat die Verhandlung direkt an den Ort des Geschehens verlegt: Der Prozess wird an der Pizzeria auf dem Platz stattfinden.