Plage in Düsseldorf-Oberkassel : Warum es Ratten auf dem Salierplatz so gut gefällt

Düsseldorf Die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung 4 wollte wissen, was die Ursache für die Rattenplage auf dem Salierplatz in Oberkassel war. Die Verwakltung lieferte eine Antwort und blickte voraus.

Am Salierplatz in Oberkassel hatten sich zuletzt die Ratten breitgemacht. Die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung 4 wollte daher wissen, was die Ursache für die Plage war. „Das massive Schädlingsaufkommen auf dem Salierplatz wurde durch ein hohes Müllaufkommen in Verbindung mit Lebensmittelresten verursacht“, antwortet die Verwaltung. Die Ratten seien insbesondere im Bereich der Container vorzufinden.

Es stehen zwei Kleidercontainer, zwei Papiercontainer und ein offener Glascontainer am Bolzplatz. Zudem wurde ein Loch in der Asphaltdecke festgestellt. „Ob die Ratten aus diesem Loch kommen, ist jedoch noch ungeklärt. Der Kontakt zum Stadtentwässerungsbetrieb und zur Awista wurde bereits vom Pflegebezirk aufgenommen. Eine Rückmeldung ist bisher nicht erfolgt“, so die Verwaltung.

Der Spielplatz und der Bolzplatz sind seit Ende August wieder geöffnet. Ein komplettes Verschwinden der Ratten kann aber laut Stadt nicht garantiert werden. Eine weiterführende Bekämpfung sei weiterhin durch Köderboxen um den Kinderspielplatz und Bolzplatz notwendig. Das Rattenaufkommen habe sich allerdings reduziert. Ob diese Reduzierung weiterhin anhält, ist abhängig vom Verhalten der Nutzer der Anlage. Die Stadt hat präventiv für Abfälle zwei 120-Liter-Saisontonnen aufgestellt, die zweimal in der Woche geleert werden. Zudem wurde ein leichter Pflegeschnitt sowie eine Reinigung der Gehölzflächen durchgeführt, um den Ratten weniger Deckung zu bieten.

Auf dem benachbarten Schulgelände der Don-Bosco-Grundschule ist derweil kein Rattenbefall von den Mitarbeitern der Stadt festgestellt worden. Diesbezüglich konnte die Verwaltung der Bezirksvertretung 4 (Oberkassel, Heerdt, Lörick, Niederkassel) in der Anfrage der SPD-Fraktion Entwarnung geben. Die nächste Sitzung der BV findet am 17. November im Rheinblick 741 statt.

