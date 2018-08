Düsseldorf-Oberkassel: Streit um Parkplatz eskaliert - Prozess-Beginn

Mit voller Wucht soll eine wütende Frau auf die Autotür von Britta Fischer getreten haben. Zum Prozess vor dem Amtsgericht erschien die Angeklagte allerdings nicht.

(wuk) Keineswegs damenhaft soll sich eine 40-jährige Autofahrerin im November 2017 in Oberkassel gebärdet haben. Laut Anklage hatte sie einer anderen Autofahrerin (46) im Streit um eine gerade frei gewordene Parklücke an der Belsenstraße nämlich nicht nur üble Ausdrücke nachgerufen, sondern hatte die Kontrahentin obendrein mit Fäusten auf die Schulter geschlagen, ihre Autotür zerbeult und war dann mit hohem Tempo knapp an ihr davon gebraust.

Zum Amtsgerichtsprozess wegen dieses Vorfalls ist die 40-Jährige am Mittwoch nicht erschienen. Sie ließ ausrichten, sie sei ganz kurzfristig krank geworden. Erschienen war dagegen ihre damalige Parkplatzgegnerin Britta Fischer, die sich noch immer schockiert gab über die damalige Begegnung. „Die andere ist direkt auf mich losgegangen“, kaum dass sie einen von zwei freien Parkplätzen mit ihrem Corsa genutzt hatte. Statt in die andere, freie Lücke zu fahren, soll die Angeklagte genau diesem Stellplatz beharrt haben, ausgestiegen und unflätig geworden sein. Britta Fischer, die zwei Kinder im Auto hatte, sei froh gewesen, dass eine Augenzeugin des Vorgangs die Kinder zu sich in einen Kosmetiksalon genommen, also außer Gefahr gebracht hatte. Denn die Angeklagte habe „mit voller Wucht“ gegen die Autotür getreten – und weigere sich seither, den Schaden von 2500 Euro zu begleichen. Mehr noch: Die Angeklagte habe gegen ihr Parkplatz-Opfer sogar Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattet. Da Britta Fischer allerdings auf die Aussage der Augenzeugin vertrauen konnte, lief diese Gegenanzeige der Angeklagten ins Leere. Die Richterin hat den Prozesstermin angesichts leerer Anklagebank abgebrochen, wann es zum neuen Termin kommt, steht noch nicht fest.