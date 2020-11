Verwirrung auf der Luegallee : Stadt verteidigt die neuen Masken-Piktogramme in Oberkassel

Düsseldorf Die Piktogramme auf der Luegallee in Düsseldorf-Oberkassel hat die Stadt nicht aus Versehen aufsprühen lassen. Sie sollen vielmehr daran erinnern, dass man die Masken tragen soll, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Seit einer Woche ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes in Oberkassel keine Pflicht mehr, trotzdem ließ die Stadt in dieser Woche Piktogramme auf die Gehwege sprühen. Anwohner konnten sehen, wie die Piktogramme an allen Zubringerwegen zur Luegallee auf dem Boden aufgetragen wurden, wie etwa an der Drakestraße/Ecke Barbarossaplatz und an der Cheruskerstraße.