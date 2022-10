Prozess startet : Porsche raste mit Tempo 150 durch Oberkassel

Der Porsche prallte gegen einen Stahlpfeiler. Foto: David Young

Düsseldorf Erst raste er betrunken durch die Altstadt, dann prallte ein damals 19-Jähriger mit seinem Porsche Macan gegen ein Pfeiler in Oberkassel. In der Anklage heißt es, der Mann habe ein illegales Rennen „gegen sich selbst“ gefahren, um so schnell wie möglich in der Stadt unterwegs zu sein.